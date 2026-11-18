كُرّم الممثل اللبناني القدير أحمد الزين في الدورة التاسعة من "مهرجان الزمن الجميل"، تقديراً لمسيرته الفنّيّة العريقة التي امتدّت لأكثر من ستة عقود، وشهدت محطات بارزة في المسرح والسينما والدراما اللبنانية والعربية.وقد استهلّ أحمد الزين مسيرته في عالم التمثيل والمسرح منذ عام 1959 مع "أبو عبد البيروتي" وفرقته على شاشة تلفزيون لبنان، كواحد من الجيل المؤسس لانطلاق البث التلفزيوني محلّيّاً.وانتقل للعمل مع فرق فنية رائدة أخرى في تلك الحقبة مثل فرقة "أبو ملحم".وفي التلفزيون لمع الزين في مسلسلات شهيرة مثل "الدنيا هيك" و"الغالبون"، كما شارك في أعمال سينمائية ودرامية لبنانية وعربية وسورية ومصرية.ويأتي هذا التكريم تتويجاً لعطاءاته من المسرح إلى أفلام الأكشن في فترة الحرب الأهلية، وصولاً إلى أدواره الخالدة في المسلسلات العربية.