رائد المسرح الاجتماعي الساخر... مهرجان "الزمن الجميل" يكرّم منير كسرواني في نسخته التاسعة

كرّمت النسخة التاسعة من مهرجان "الزمن الجميل" الفنان اللبناني الشامل منير كسرواني تقديراً لعطاءاته الممتدّة في التمثيل والكتابة والإخراج والتعليم المسرحي.



وتميّزت مسيرة منير كسرواني الفنّيّة بالتعاون مع كبار المسرحيين كالأخوين رحباني وريمون جبارة وزياد الرحباني، وتأسيس مسرحه الخاص الملتزم بقضايا الناس وتغيير الواقع، مقدّماً أعمالاً بارزة مثل "إسماعين بالطائف"، و"وزارة للهوارة"، و"فلت الملق"، إلى جانب مشاركته في مئات الحلقات التلفزيونية والإذاعية، حاملاً دائماً شغفه بالمسرح والعزف على الناي.