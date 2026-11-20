كرّم مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة الفنان اللبناني طوني حنا، خلال الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان، تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته في الأغنية الشعبية اللبنانية.

ويُعدّ حنا من أبرز الأصوات التي ساهمت في الحفاظ على الأغنية التراثية، إذ اشتهر بأداء العتابا والميجانا والأغاني الشعبية.

وانطلقت شهرته من برنامج "استوديو الفن" عام 1973، قبل أن يحقّق نجاحات واسعة، أبرزها أغنية "يابا يابا لاه".

كما شارك في عدد من الأعمال المسرحية، من بينها مسرحية "سنكف سنكف" للمخرج روميو لحود، إلى جانب جورجينا رزق وسلوى القطريب وعبده ياغي.

وجاء تكريمه في "الزمن الجميل" تقديراً لمسيرة امتدّت لعقود، حافظ خلالها على هويته الفنية اللبنانية.