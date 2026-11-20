استذكر مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة الفنان المصري الراحل هاني شاكر، من خلال تقرير خاص عُرض خلال الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان.

وسلّط التقرير الضوء على أبرز محطات مسيرة شاكر، الذي عُرف بلقب "أمير الغناء العربي"، وترك بصمة في الأغنية العربية الرومانسية على مدى عقود.

وبدأ شاكر مسيرته الغنائية في سبعينيات القرن الماضي، وقدّم أولى أغنياته "حلوة يا دنيا" عام 1972، من ألحان الموسيقار محمد الموجي.

وحقّق خلال مسيرته نجاحات واسعة من خلال عشرات الأغاني العاطفية التي رسّخت مكانته لدى الجمهور العربي، كما تولّى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر.

ورحل هاني شاكر في 3 أيار 2026، بعد معاناة مع أزمة صحية، تاركاً إرثاً غنائياً امتدّ لأكثر من خمسة عقود.