تلقت الممثلة السورية ناهد الحلبي تكريماً في مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة، خلال الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان، تقديراً لمسيرتها الفنية في الدراما التلفزيونية السورية.

وبدأت الحلبي مشوارها الفني قبل أن تشارك في عدد من الأعمال الدرامية التي ساهمت في ترسيخ حضورها لدى الجمهور.

ومن أبرز أعمالها مسلسل "وضحا وابن عجلان"، قبل أن تبتعد عن التمثيل منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وعادت إلى الشاشة عام 2001 من خلال مسلسلي "حارة الجوري" و"عندما يموت الحب"، لتواصل بعدها مسيرتها بأعمال من بينها "أسياد المال" و"أهل الراية" و"الشبيهة".

وجاء تكريمها تقديراً لمشاركتها في أعمال تنتمي إلى مراحل مختلفة من تاريخ الدراما السورية.