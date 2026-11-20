قدّم مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة تكريماً الإعلامي اللبناني طوني خليفة، خلال الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان، تقديراً لمسيرة إعلامية طويلة امتدّت لأكثر من ثلاثة عقود، تنقّل خلالها بين الإعلام الترفيهي والحواري والإخباري.

وبدأ خليفة مشواره الإعلامي في الإذاعة، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون عام 1992 عبر شاشة الـLBCI، حيث قدّم مجموعة من البرامج التي ساهمت في شهرته.

وانتقل لاحقاً إلى عدد من المحطات اللبنانية والعربية، وقدّم برامج من بينها "للنشر" و"وحش الشاشة" و"طوني خليفة"، التي تناولت ملفات اجتماعية وسياسية وفنية.

كما خاض تجربة إعلامية جديدة من خلال تأسيس قناة "المشهد"، التي انطلقت عام 2023

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