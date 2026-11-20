كرّم مهرجان "الزمن الجميل" في دورته التاسعة الفنانة اللبنانية عايدة أبو جودة، خلال الحفل الذي أُقيم في كازينو لبنان، تقديراً لمسيرتها الفنية وحضورها في ذاكرة الأغنية اللبنانية.

واشتهرت أبو جودة بأسلوبها الغنائي المميّز وخفّة ظلّها، إلى جانب إطلالاتها التي جعلتها من الوجوه المعروفة لدى الجمهور اللبناني.

ومن أبرز أغنياتها "أسمر وبسيارة جيب"، التي ارتبطت باسمها وبقيت حاضرة في ذاكرة محبّي الأغاني اللبنانية القديمة.

وكانت أبو جودة قد ابتعدت عن الساحة الفنية بإرادتها، واكتفت بإطلالات إعلامية نادرة خلال السنوات الماضية.