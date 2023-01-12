لنمط حياة صحي... اتبعوا هذه النصائح!

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يساهم نمط الحياة الصحي في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية، وله دور في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية، مثل اضطراب الجهاز الهضمي، القلق والاكتئاب.وغالبًا ما نتجاهل أهمية عادات الأكل الصحية ونستمع إلى ذوقنا أكثر. لكن للحصول على نمط حياة صحي، لا بد من اتخاذ خيارات غذائية أفضل.إليكم 5 عادات غذائية يجب اتباعها للحصول على نمط حياة صحي:- استبدال المشروبات السكرية بالمياه: تحتوي العصائر والمشروبات الرياضية والصودا على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتسوس الأسنان. واستبدال هذه المشروبات بالماء يمكن أن يجنبكم الجفاف ويبقيكم بصحة جيدة.- استبدال الوجبات الخفيفة بالأطعمة الكاملة: غالبًا ما نختار الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطا والبسكويت لإشباع رغبتنا بالجوع الشديد. لكننا نجهل نسبة السكريات المضافة والمواد الحافظة والأملاح وغيرها من الدهون غير الصحية الموجودة في هذه الوجبات. لذلك، من الأفضل استبدالها باختيار الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضار والمكسرات الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعدكم على الشعور بالشبع بطريقة صحية.- استبدال اللحوم الحمراء بالبروتينات النباتية: يمكن استخدام البروتينات النباتية كبديل صحي للحوم الحمراء لأن تناول هذه اللحوم المصنعة يزيد من فرصة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى. وللوقاية من هذه الأمراض، يجب أن تفكروا في تضمين المزيد من البروتينات النباتية في نظامكم الغذائي، مثل الفول والعدس.- استبدال الأنشطة الخاملة بالأنشطة البدنية: ستعمل الأنشطة البدنية المنتظمة على تحسين نمط حياتكم الصحي بشكل كبير. نظرًا لأن التدريبات المنتظمة يمكن أن تحسن صحتكم العقلية وصحة القلب والأوعية الدموية، تمنحكم عضلات وعظام أقوى وتزيد من مستوى لياقتكم. لذلك، يُنصح بممارسة الأنشطة البدنية مثل المشي أو اليوغا بدلاً من مجرد مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر.- استبدال طرق الطهي غير الصحية بأخرى صحية: للبقاء بصحة جيدة حضروا وجباتكم في المنزل وتجنبوا القلي العميق والخبز. وبدلًا من ذلك، جربوا الغليان أو الطهي بالبخار للتخفيف من الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في وجباتكم.