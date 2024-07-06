دراسة جديدة تكشف: هكذا تؤثر الأطعمة الغنية بالصويا على الأطفال!

وجدت دراسة جديدة أن مركب الايسوفلافون الموجود في فول الصويا ومنتجات الصويا يمكنه تعزيز الانتباه وسرعة المعالجة لدى الأطفال.

وقالت أجلا بريستينا، طالبة الدكتوراه في علم الأعصاب بجامعة إلينوي أوربانا شامبين: "النظام الغذائي للأطفال في الولايات المتحدة لا يتضمن الأطعمة الغنية بالصويا".

وشملت الدراسة 128 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عامًا، واستخدم فريق بريستينا سجلات النظام الغذائي لمدة سبعة أيام لاحتساب نسبة استهلاك كل طفل من المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة والفيتامينات والإيسوفلافون.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالصويا استجابوا بشكل أسرع ونفذوا المهام المطلوبة منهم بدقة.

وأوصت بريستينا بدمج فول الصويا في النظام الغذائي للأطفال من خلال تقديم بعض الأطعمة لهم مثل حليب الصويا والتوفو.

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