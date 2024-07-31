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عادات روتينية تحدث خللًا في انتظام الهرمونات... تعرفوا عليها!
صحة وتغذية
2024-07-31 | 10:00
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عادات روتينية تحدث خللًا في انتظام الهرمونات... تعرفوا عليها!
عادات روتينية تحدث خللًا في انتظام الهرمونات... تعرفوا عليها!
عدم انتظام الهرمونات الأساسية كالكورتيزول، الإستروجين، البروجسترون، التستوستيرون، الميلاتونين والأنسولين يؤدي إلى حدوث مجموعة من المشكلات في الجسم. إليكم خمس عادات مفاجئة تؤدي إلى خلل في انتظام الهرمونات.
شرب الكابتشينو المصنوع من فول الصويا
قد يبدو استبدال منتجات الألبان بحليب الصويا في القهوة أمرا صحيا ولكن هذا الأمر قد يؤدي إلى خلل في توازن هرمون الاستروجين والنواتج الأيضية بحال تم استهلاكه بكميات كبيرة.
تمارين يومية مكثّفة
تقدّم التمارين المكثفة فوائد للجسم، ولكن عند الإفراط في ممارستها قد تلحق الضرر بنظام الهرمونات وتؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، الأمر الذي يضعف جهاز المناعة لدى الأشخاص.
استخدام المُحليات
التخلي عن السكر والاعتماد على المُحليات هو أمر لا يفيد الأمعاء بأي شكل من الأشكال، وقد يتسبب بخلل في تنظيم الهرمونات.
شراء المياه المعبأة
شرب المياه المعبأة يشكل تهديدا للتوازن الهرموني لأن المواد البلاستيكية الدقيقة الموجودة في تلك الزجاجات تسبّب خللا في التوازن ويُفضل الاعتماد على مياه الينابيع.
الاستيقاظ عند الساعة 5 صباحًا
على الرغم من أن الاستيقاظ باكرا قد يكون أمرا مفيدًا، إلا أنه بعد ليلة من النوم المضطرب قد لا يكون الأمر كذلك لأنه من الضروري الحصول على حوالي 6 إلى 8 ساعات من النوم يوميا للحفاظ على التوازن الهرموني.
التخلص من الدهون
تتطلب العديد من الهرمونات كمية من الدهون لإنتاجها، مثلا يتم إنتاج الهرمونات الستيرويدية والإستروجين والتستوستيرون والكورتيزول من خلال الكوليسترول.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
روتينية
خللًا
انتظام
الهرمونات...
تعرفوا
عليها!
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