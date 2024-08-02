هل تعانون من وضعية جسم سيئة؟ طبيب عظام يكشف لكم الحل!

شارك طبيب العظام ومدرب الأداء جيمس ديفيز الأسباب التي تجعل وضعية الجسم سيئة وكيف يمكنها التأثير على انتاجية الأشخاص.وأوضح جيمس: "تحدث الوضعية السيئة عندما ينفق الجسم الكثير من الطاقة للحفاظ على وضعيته، ما يتسبب في إرهاق بعض مناطق الجسم ويعطل آليات مهمة مثل أنماط التنفس".وأكد جيمس أن الحفاظ على وضعية جسم جيدة ليس أمراً بسيطاً لأن كل شخص فريد من نوعه ويتأثر ببنيته الداخلية.وقال جيمس إن انحناء الظهر يمكن أن يحد من سعة الرئة، ويقيد التنفس ويقلل من كمية الأكسجين، الأمر الذي يؤدي إلى التعب والصداع.ونصح جيمس بإجراء تعديلات مريحة على كرسي المكتب الخاص بكم، بما في ذلك الأجهزة الالكترونية مثل لوحات المفاتيح، وشاشة الكمبيوتر.وشدد جيمس على أهمية دمج الحركات المنتظمة التي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتمنع التصلب، مشيراً إلى أهمية إجراء تمارين التنفس العميق التي تقلل من التوتر وتعزز الصحة العامة.ولفت جيمس إلى أن تمارين اليوغا والبيلاتس رائعة لتحسين وضعية الجسم بالإضافة إلى تمارين الصدر التي تساعد على تخفيف ضغط العضلات والمفاصل وتحسين التنفس، وتمارين الرقبة التي تساعد على تخفيف التوتر.