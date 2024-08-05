كيف تخسرون 4 كيلوغرامات في 30 يومًا؟ هذا ما كشفه مؤثر عالمي (فيديو)

فقدان الوزن يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا لكثير من الناس، ولكن كشف أحد المؤثرين مؤخرًا كيف تمكن من التخلص من السكر لمدة 30 يومًا، وكانت النتائج مذهلة.

وانتشر فيديو المؤثر البرازيلي، الذي لم يُذكر اسمه، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركة فوائد الاستغناء عن السكر في نظامه الغذائي.

لم يقتصر الأمر على فقدانه الوزن من 98 إلى 94 كغم، بل لاحظ أيضًا تحسنًا في بشرته، حيث ظهرت عدد أقل من البثور على وجهه. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ تحسنًا في حالته المزاجية، حيث أصبح أكثر "صبراً وهدوءاً".

وتمت مشاركة رحلته لفقدان الوزن على حساب metropolesoficial على تيك توك، الذي يضم 6.3 مليون متابع.

وقال المؤثر في مقطع الفيديو الذي نشره: "لقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تحدثت عن فوائد قطع السكر من الطعام. قضيت 30 يومًا دون تناول الحلويات".

وأضاف وهو يناقش نتائجه: "أول شيء لاحظته هو جسدي، فقد فقدت 4 كغم بسهولة. الأطعمة الوحيدة التي استهلكتها هي الفواكه واللبن. وبالطبع كنت أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم لممارسة التمارين الرياضية".

وتابع قائلا: "كما لاحظت تغييرا كبيرا في بشرتي، إذ لم تعد هناك بثور. لم أستخدم منتجات خاصة للعناية بالبشرة، بشرتي تحسنت من تلقاء نفسها. وثالث شيء لاحظته هو مزاجي، أصبحت أكثر صبرًا وهدوءًا، وتحسنت حالتي النفسية بشكل واضح".