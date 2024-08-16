3 مناطق في الجسم لا تتجنبوها خلال الاستحمام... وطبيب يُشدد على أهمية الموضوع

لفت الدكتور جيسون سينغ، وهو طبيب مقيم في ولاية فرجينيا الأميركية، الانتباه إلى ثلاث مناطق في الجسم غالبًا ما نتجاهل تنظيفها أثناء الاستحمام: السرة، والقدمين، وخلف الأذنين.

في مقطع فيديو نشره على منصة تيك توك، حيث يتابعه 96,300 شخص، طرح سينغ سؤالاً بسيطًا: "متى كانت آخر مرة أوليت فيها اهتمامًا خاصًا لتنظيف سرتك؟" وأوضح أن السرة، خصوصًا إذا كانت عميقة، قد تحتوي على الأوساخ والعرق والبكتيريا، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، التي قد تؤدي بدورها إلى إفرازات وروائح كريهة وحتى التهابات.

ثم انتقل سينغ إلى الحديث عن القدمين، مشيرًا إلى أن باطن القدمين يحتوي على غدد عرقية أكثر من أي جزء آخر في الجسم. وقال بطريقة ساخرة: "إنه مثل مراهق في مرحلة البلوغ".

وأوضح أن العرق مع البيئة الدافئة التي تخلقها الأحذية والجوارب يوفر بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات. وأشار إلى أن الكيراتين، وهو بروتين موجود في الجلد والأظافر والشعر، يمكن أن يكون أيضًا مصدر غذاء لهذه الكائنات الدقيقة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأخيرًا، شدد على أهمية تنظيف المنطقة خلف الأذنين، حيث تنتج الغدد الدهنية هناك مادة الزهم، وهي مزيج من العرق والأوساخ. هذه المنطقة، بسبب طيات الجلد والشعر المجاور، يمكن أن تصبح موطنًا لتراكم الأوساخ والزيوت، مما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.

وبدوره، قال كيث كراندال، مدير معهد البيولوجيا الحاسوبية وأستاذ الإحصاء الحيوي والمعلوماتية الحيوية في جامعة جورج واشنطن، إن جدته كانت دائمًا تنصحه وأفراد عائلته بتنظيف هذه المناطق الثلاث بدقة. وقد اكتشف فريقه من الطلاب أن هذه المناطق قد تحتوي على مجموعة غير صحية من الميكروبات مقارنة بالمناطق الأخرى التي يتم تنظيفها بانتظام.