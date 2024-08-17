مشاهدة 8 دقائق من تيك توك يمكن أن تؤدي الى "عواقب سلبية فورية"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي ثابت لفقدان الوزن على تطبيق تيك توك قد يكون ضارًا جدًا بالصحة العقلية.
إن قضاء الكثير من الوقت على منصات التواصل الاجتماعي - وخاصة مشاهدة المحتوى المؤيد لفقدان الشهية - يمكن أن يضر باحترام الذات لدى المرأة الشابة ويزيد من خطر إصابتها باضطرابات الأكل، وفقًا لبحث أجرته جامعة تشارلز ستورت في أستراليا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
.
وقال الباحثون عن النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت يوم الأربعاء في PLOS ONE: "أظهرت دراستنا أن أقل من 10 دقائق من التعرض لمحتوى TikTok الضمني والصريح المؤيد لفقدان الشهية كان له عواقب سلبية فورية على حالة صورة الجسم واستيعاب المظهر".
وأضافوا: "يمكن أن يحدث ضرر نفسي لمستخدمات تيك توك الشابات حتى عندما لا يتم البحث عن محتوى صريح مؤيد لفقدان الشهية وعندما يكون استخدام تيك توك لمدة قصيرة".
ويضم التطبيق أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم. وبحث الباحثون عن طلاب جامعيين جدد في أستراليا، فمعظم النساء اللاتي تم توظيفهن لم ينهين الاستبيان الأولي. انتهت 273 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و28 عامًا إلى تلبية متطلبات المشاركة.
وتم استطلاع رأيهن حول استخدامهن لتطبيق تيك توك، وصورة أجسادهن، ومواقفهن تجاه معايير الجمال، بينما كان الباحثون يبحثون عن أعراض اضطراب الأكل ويحسبون خطر إصابتهن بتقويم العظام - وهو هوس غير صحي بالأطعمة "النقية" أو "الصحية".
ثم شاهد نصف المشاركين ما بين سبع إلى ثماني دقائق من محتوى الأكل المضطرب من تيك توك، بما في ذلك الشابات اللاتي يتضورن جوعًا، ويقدمن نصائح لفقدان الوزن، مثل أكد الثلج ومضغ العلكة للحد من الجوع، أو الترويج للتمارين الرياضية أو تطهير العصير مع التباهي بخصورهن المشدودة.
وشاهدت المشاركات الأخريات محتوى محايدًا يتعلق بالطبيعة أو الطبخ أو الحيوانات أو الكوميديا.
وأبلغت كلا المجموعتين عن انخفاض في الرضا عن صورة الجسم بعد عرض مقاطع الفيديو. أولئك اللواتي تعرضن لمحتوى مؤيد لفقدان الشهية شعرن بالسوء تجاه أنفسهن بشكل خاص بينما استوعبن الاعتقاد بأنه من المهم أن تكون نحيلاً.
وقال الباحثون إن النساء اللاتي استخدمن تيك توك لأكثر من ساعتين يوميًا أبلغن عن المزيد من سلوكيات الأكل المضطربة، لكن هذا لم يكن نمطًا مهمًا.
ولمكافحة هذه المشكلة، يوصي مؤلفو الدراسة بـ "ضوابط ولوائح أكثر صرامة" بشأن مؤيدي فقدان الشهية، واضطرابات الأكل، ومحتوى تيك توك المرتبط بالجسم.
وكتب الباحثون: "هناك خطوات حالية يتم اتخاذها لحذف المحتوى الخطير، بما في ذلك حظر عمليات البحث مثل "#فقدان الشهية"، ومع ذلك، هناك طرق مختلفة يتحايل بها المستخدمون على هذه الضوابط ويلزم المزيد من التنظيم".
وتم جمع بيانات هذه الدراسة في منتصف عام 2021، أي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات من تحديث تيك توك لإرشادات مجتمعه للقضاء على المحتوى الضار لفقدان الوزن.
ولا تسمح المنصة "بعرض أو الترويج لاضطراب الأكل والسلوكيات الخطيرة لفقدان الوزن".
وصرح متحدث باسم تيك توك لصحيفة The Post يوم الأربعاء أنه يعمل على ضمان حصول المستخدمين على تجربة مشاهدة متنوعة وآمنة، لأن ما يزعج شخصًا ما قد يكون جيدًا تمامًا بالنسبة لشخص آخر.