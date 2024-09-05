بعد الأخبار المتناقلة لعقود... إليكم الحقيقة حول ارتباط الهواتف المحمولة بسرطان الدماغ!

للحد من السمنة... دولة عربية تحظر هذه الأطعمة على طلاب المدارس

للحد من السمنة... دولة عربية تحظر هذه الأطعمة على طلاب المدارس

"4 دقائق" من التمرين يومياً تقلل خطر الإصابة بالسرطان؟!... هذا ما كشفه خبير لياقة بدنية!