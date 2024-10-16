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بعد رصد حالة في عكار... ما هو وباء الكوليرا وما هي طرق الوقاية منه؟
صحة وتغذية
2024-10-16 | 07:34
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بعد رصد حالة في عكار... ما هو وباء الكوليرا وما هي طرق الوقاية منه؟
بعد رصد حالة في عكار... ما هو وباء الكوليرا وما هي طرق الوقاية منه؟
بعد التصعيد الخطير في لبنان وتفاقم أزمة النزوح، عاد الحديث عن انتشار الأوبئة والأمراض إلى الواجهة مجدداً وخاصةً بعد ازدياد أعداد النازحين بشكل ملحوظ في مختلف المناطق اللبنانية.
فبعد تلاشي انتشار وباء كورونا في لبنان منذ فترة وجيزة، عادت لعنة جديدة لتلاحق هذا البلد وشعبه وهي وباء الكوليرا وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة عن رصدها حالة جديدة في عكار بعد عام من انحساره.
فما هو وباء الكوليرا؟ وماذا عن أعراضه وطرق الوقاية منه؟
بحسب
منظمة الصحة العالمية
، يعدّ وباء الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عادةً عن تناول الأطعمة الملوثة أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا أو فيبريو كوليرا.
ويعاني الأشخاص المصابون بهذا الوباء من أعراض خفيفة وأحياناً معتدلة أبرزها الإصابة بإسهال حاد وجفاف شديد ويمكنه أن يؤدي إلى الوفاة بغضون ساعات في حال تركه من دون علاج.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية على وباء الكوليرا صفة "مرض الفقر" لأنه يصيب الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المياه النظيفة أو حتى خدمات الصرف الصحي الأساسية تحديداً في المناطق والأحياء الفقيرة ومخيمات النزوح.
ما هي أعراض الكوليرا؟
بالإضافة إلى الإصابة بإسهال حاد، قد يعاني المصابون بوباء الكوليرا من أعراض عديدة تشمل ألم البطن والقيء، وتشنجات في الساق، بالإضافة إلى الجفاف الخفيف أو الشديد الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان سريع للمعادن في الدم.
ما هي طرق الوقاية من وباء الكوليرا؟
أوصت
منظمة الأمم المتحدة للأطفال
"اليونيسيف" بضرورة عدم شرب أو استعمال مياه من مصادر غير سليمة بالإضافة إلى أهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.
ونصحت "اليونيسيف" أيضاً الأشخاص بطهي الطعام بشكل جيد والامتناع عن تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للذباب والحشرات بشكل مستمر وغسل الخضار والفواكه بشكل جيّد بمياه معقمة.
وشددت المنظمة على أهمية المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الأغذية والمساكن وخاصةً دورات المياه وأماكن وجود القمامة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
عكار...
الكوليرا
الوقاية
بعد اكتشاف حالات جرب في بعض مراكز الإيواء... ما هي أعراضه وكيف يمكن الوقاية منه؟
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