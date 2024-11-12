كيف يؤثر التوتر على الدماغ؟ ندى كوسا تقدّم نصائح لإعادة التواصل مع الذات والآخرين (فيديو)

كشفت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، وهي معالجة نفسية، عن تأثير التوتر على الدماغ خلال الأوقات الصعبة، موضحةً أن التوتر يمنع الدماغ من معالجة المشاعر كوسيلة حماية من الألم النفسي الناجم عن ظروف الحرب.

وأوضحت كوسا أن "هذا يؤدي إلى شعور بالانفصال عن المحيط، وهي طريقة يتعامل بها الدماغ مع مشاعر الخوف والحزن المستمر."

وقدّمت كوسا في الفيديو أدناه خطوات صحية لإعادة التواصل مع الذات ومع الآخرين.