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هل يؤثر تغيير موعد النوم على خطر الإصابة بنوبة قلبية؟... إليكم ما كشفته الدراسات!

صحة وتغذية
2024-11-27 | 08:08
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هل يؤثر تغيير موعد النوم على خطر الإصابة بنوبة قلبية؟... إليكم ما كشفته الدراسات!
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هل يؤثر تغيير موعد النوم على خطر الإصابة بنوبة قلبية؟... إليكم ما كشفته الدراسات!

كشفت دراسة أجريت على البالغين في المملكة المتحدة، أن أولئك الذين لا يلتزمون بأوقات منتظمة للنوم والاستيقاظ معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وتزيد أنماط النوم غير المنتظمة من خطر الإصابة بحالات مثل السكتة الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية بأكثر من الربع، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص يحصلون على قسط كافٍ من النوم بشكل عام، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

ويمكن أن تؤدي اضطرابات النوم إلى حدوث التهاب يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين بالإضافة إلى انقطاعات في الإيقاع اليومي، والتي يرتبط بها ضغط الدم والوظائف القلبية الوعائية الأخرى.

وفحص الباحثون بيانات 72269 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا شاركوا في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، دون تاريخ من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالقلب مثل النوبة القلبية.

وتمت متابعة الأشخاص لمدة ثماني سنوات، وخلال هذه الفترة قام الباحثون بتحليل عدد الأشخاص الذين عانوا من حالات مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب.

حتى بعد الأخذ في الاعتبار الأشياء التي يمكن أن تؤثر على النتائج مثل تناول القهوة ومستويات التمارين الرياضية، كان الأشخاص الذين ينامون بشكل غير منتظم أكثر عرضة بنسبة 26 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب أو النوبة القلبية من أولئك الذين ينامون بشكل منتظم.

وكان الأشخاص الذين ينامون بشكل غير منتظم بشكل معتدل أكثر عرضة بنسبة ثمانية في المائة للقيام بذلك، وفقًا للنتائج المنشورة على الإنترنت في مجلة علم الأوبئة والصحة المجتمعية.

ووجد الباحثون أيضًا أن درجة SRI كانت مقياسًا مستمرًا، حيث زاد خطر إصابة الأشخاص بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية كلما كانت أنماط نومهم غير منتظمة.

وبشكل عام، فإن مقدار النوم الموصى به لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا هو سبع إلى تسع ساعات في الليلة، وسبع إلى ثماني ساعات لمن تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق.

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