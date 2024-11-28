علاج "معروف" قد يخلصكم من أعراض فيروس كورونا المستمرة... هذا ما كشفه العلماء!

وجد بحث جديد أن العلاج النفسي قد يكون الحل الوحيد لعلاج أعراض فيروس كورونا المستمرة.وفي التفاصيل، اكتشف علماء كنديون أن إعادة التأهيل الجسدي والعقلي للأشخاص المصابين تساهم ربما في معالجة الفيروس.وقيّم العلماء في هذا البحث نتائج 24 تجربة منفصلة شملت 3695 مريضا يعانون من أعراض فيروس كورونا طويل الأمد ووجدوا أن "برنامج العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ربما يقلل من التعب ويحسن الوظيفة الإدراكية لدى المرضى".وأشار العلماء في السياق نفسه إلى أن ممارسة التمارين الرياضية "المتقطعة" من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا لمدة أربعة إلى ستة أسابيع، "ربما تحسن الوظيفة البدنية" والتعافي.وأقر العلماء من جهة أخرى بأن العلاج السلوكي المعرفي وإعادة التأهيل الصحي الجسدي قد يشكلان تحدياً لدى المرضى الذين قد يعبّرون عن مخاوفهم بشأن مدى فعالية هذه الأساليب.