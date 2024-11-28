علامة تحذيرية قد تنذر بإصابتكم بسرطان الرئة... احذروا منها!

حذّرت المتخصصة في صحة الرئة، الدكتورة ميلان هان من تجاهل السعال ومشاكل الحلق بشكل عام لأنها قد تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة.وفي هذا السياق، أوضحت هان أن الصوت الأجش قد يدّل أيضاً على إصابة العصب الحنجري الراجع بالسرطان الذي ينتقل لاحقاً إلى تجويف الصدر.ويُعرف الصوت الأجش طبياً باسم بحّة الصوت ويحدث بشكل رئيسي بسبب التهاب الحنجرة او الإصابة بالعدوى.وتشمل العلامات الأخرى الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة السعال المستمر، والشعور بضيق التنفس، وتكرار التهابات الصدر.وقد أظهرت برامج الفحص السابقة في المملكة المتحدة أن الكشف المبكر عن المرض يمكن أن يحد من انتشاره بشكل أكبر.