الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
0
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
0
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض
صحة وتغذية
2024-12-01 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض
دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض
اكتشف باحثو جامعة كويمبرا في البرتغال أن شرب القهوة بانتظام قد يطيل العمر بما يقرب من عامين، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني
.
وفي التفاصيل، قال العلماء أن القهوة تساهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، الجهاز التنفسي، السكتة الدماغية، بعض أنواع السرطان، السكري، الخرف والاكتئاب الشديد.
وأضاف الباحثون أن القهوة قد يكون لها تأثيرات صحية عدة، بما في ذلك مساعدة الأشخاص للتغلب على الإجهاد والتعب.
وفي هذا السياق، أظهرت نتائج التحليل أن القهوة تطيل العمر بمقدار سنتين، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بمعظم الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.
وقال الباحثون إن القهوة تحتوي على مواد لها تأثيرات مضادة للالتهابات، في حين يعمل البعض الآخر كمضادات للأكسدة، الأمر الذي يكافح المرض والشيخوخة.
ووجد الفريق أن القهوة تحتوي على مستويات عالية من أحماض الكلوروغينيك المسؤولة عن حماية الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض السكري من النوع 2 والحالات المرتبطة بالالتهابات.
كما أن حمض الكلوروغينيك يخفف من حدة الشعور بالقلق والتوتر، وتم اقتراحه كعلاج لاضطراب ما بعد الصدمة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
جديدة
مفاجأة:
مشروب
صباحي
مكافحة
الشيخوخة
والأمراض
التالي
في يومه العالمي... إليكم 5 حقائق مثيرة حول فيروس "الإيدز"
في اليوم العالمي للإيدز... تعرفوا إلى صاحب المبادرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-09-26
دراسة جديدة تكشف مفاجأة: متى يبدأ الشعر الأبيض بالظهور لدى النساء؟
صحة وتغذية
2024-09-26
دراسة جديدة تكشف مفاجأة: متى يبدأ الشعر الأبيض بالظهور لدى النساء؟
0
صحة وتغذية
2024-10-03
عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بسرطان الثدي... دراسة جديدة تكشف: هذه هي المواد الكيميائية الأكثر خطورة!
صحة وتغذية
2024-10-03
عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بسرطان الثدي... دراسة جديدة تكشف: هذه هي المواد الكيميائية الأكثر خطورة!
0
صحة وتغذية
2024-09-12
دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟
صحة وتغذية
2024-09-12
دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟
0
صحة وتغذية
2024-09-11
علاج قد يحقق نتائج واعدة في مكافحة بدانة الأطفال... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2024-09-11
علاج قد يحقق نتائج واعدة في مكافحة بدانة الأطفال... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
13:37
احذروا استخدام الهاتف أثناء تناول العشاء... هذا ما شرحه العلماء!
صحة وتغذية
13:37
احذروا استخدام الهاتف أثناء تناول العشاء... هذا ما شرحه العلماء!
0
صحة وتغذية
04:00
في يومه العالمي... إليكم 5 حقائق مثيرة حول فيروس "الإيدز"
صحة وتغذية
04:00
في يومه العالمي... إليكم 5 حقائق مثيرة حول فيروس "الإيدز"
0
صحة وتغذية
02:00
في اليوم العالمي للإيدز... تعرفوا إلى صاحب المبادرة
صحة وتغذية
02:00
في اليوم العالمي للإيدز... تعرفوا إلى صاحب المبادرة
0
صحة وتغذية
2024-11-30
تقرير عن "اليونيسف": 70 في المئة من الفتيات بسنّ المراهقة مصابات بالإيدز
صحة وتغذية
2024-11-30
تقرير عن "اليونيسف": 70 في المئة من الفتيات بسنّ المراهقة مصابات بالإيدز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-11-29
نعيم قاسم: سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية وإن شاء الله يكون في الموعد المحدد في 9 كانون الثاني وسنتعاون مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد المستقل في اطار اتفاق الطائف
خبر عاجل
2024-11-29
نعيم قاسم: سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية وإن شاء الله يكون في الموعد المحدد في 9 كانون الثاني وسنتعاون مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد المستقل في اطار اتفاق الطائف
0
اسرار
2024-11-29
أسرار الصحف المحلية 30-11-2024
اسرار
2024-11-29
أسرار الصحف المحلية 30-11-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
08:09
الجنوب لا يزال يلملم ما خلفه الدمار الإسرائيلي... وهذا المشهد من صور
تقارير نشرة الاخبار
08:09
الجنوب لا يزال يلملم ما خلفه الدمار الإسرائيلي... وهذا المشهد من صور
0
آخر الأخبار
13:15
مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: نشجع على الاسس الديمقراطية في لبنان واعادة بناء البلد واحترام الدستور واعادة احياء المؤسسات الدستورية وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها
آخر الأخبار
13:15
مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: نشجع على الاسس الديمقراطية في لبنان واعادة بناء البلد واحترام الدستور واعادة احياء المؤسسات الدستورية وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حقيقة وجود مؤشرات لعملية تبادل الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حقيقة وجود مؤشرات لعملية تبادل الأسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
تداعيات هجمات التنظيمات المسلحة في سوريا تصل أصداؤها الى الداخل الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
14:43
تداعيات هجمات التنظيمات المسلحة في سوريا تصل أصداؤها الى الداخل الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ادارة الرياضي بيروت تكرم مسيرة نجمها الراحل في كرة السلة محمد بكري
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ادارة الرياضي بيروت تكرم مسيرة نجمها الراحل في كرة السلة محمد بكري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
تأثير التطورات في سوريا على الملف التركي- السوري...ودور أميركا في ما يجري
تقارير نشرة الاخبار
14:29
تأثير التطورات في سوريا على الملف التركي- السوري...ودور أميركا في ما يجري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
اسرائيل تقطع المياه عن عشرات آلاف السكان في صور ومحيطها وعملية الصيانة ستستغرق أيام
تقارير نشرة الاخبار
14:28
اسرائيل تقطع المياه عن عشرات آلاف السكان في صور ومحيطها وعملية الصيانة ستستغرق أيام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عملية المعارضة السورية المفاجئة وهدفها تجاه ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:27
عملية المعارضة السورية المفاجئة وهدفها تجاه ايران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
المعارك مستمرة لليوم الخامس في شمال غربي سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:25
المعارك مستمرة لليوم الخامس في شمال غربي سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
اسرائيل تواصل خروقاتها والجيش اللبناني يقفل مداخل قرى قضاء مرجعيون الامامية
تقارير نشرة الاخبار
14:25
اسرائيل تواصل خروقاتها والجيش اللبناني يقفل مداخل قرى قضاء مرجعيون الامامية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
قضية الرهائن تأخذ حيزاً واسعا من الاهتمام في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:18
قضية الرهائن تأخذ حيزاً واسعا من الاهتمام في الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:35
الجيش الإسرائيليّ يعلن قتل مسلحين من “حزب الله” قرب كنيسة جنوبي لبنان
أخبار لبنان
13:35
الجيش الإسرائيليّ يعلن قتل مسلحين من “حزب الله” قرب كنيسة جنوبي لبنان
2
حال الطقس
02:50
إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل
حال الطقس
02:50
إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل
3
خبر عاجل
02:57
مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب
خبر عاجل
02:57
مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب
4
أخبار لبنان
13:25
مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: للعمل على موضوع الرئاسة في لبنان بدقة من دون تسرّع أو بشكل غير مدروس (فيديو)
أخبار لبنان
13:25
مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: للعمل على موضوع الرئاسة في لبنان بدقة من دون تسرّع أو بشكل غير مدروس (فيديو)
5
خبر عاجل
10:55
ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط
خبر عاجل
10:55
ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط
6
منوعات
06:55
تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)
منوعات
06:55
تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)
7
فنّ
12:32
بعد تعرّض سيارتها لرصاصة طائشة... عناق مليء بالدموع يجمع نادين الراسي بوالدتها (فيديو)
فنّ
12:32
بعد تعرّض سيارتها لرصاصة طائشة... عناق مليء بالدموع يجمع نادين الراسي بوالدتها (فيديو)
8
آخر الأخبار
15:53
فايننشال تايمز عن مسؤولين عراقيين توسطوا بمحادثات بين سوريا وتركيا: الأسد رفض التنازل بشدة في شأن قضية اللاجئين
آخر الأخبار
15:53
فايننشال تايمز عن مسؤولين عراقيين توسطوا بمحادثات بين سوريا وتركيا: الأسد رفض التنازل بشدة في شأن قضية اللاجئين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More