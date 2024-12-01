دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض

دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض



اكتشف باحثو جامعة كويمبرا في البرتغال أن شرب القهوة بانتظام قد يطيل العمر بما يقرب من عامين، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني .

وفي التفاصيل، قال العلماء أن القهوة تساهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، الجهاز التنفسي، السكتة الدماغية، بعض أنواع السرطان، السكري، الخرف والاكتئاب الشديد.



وأضاف الباحثون أن القهوة قد يكون لها تأثيرات صحية عدة، بما في ذلك مساعدة الأشخاص للتغلب على الإجهاد والتعب.



وفي هذا السياق، أظهرت نتائج التحليل أن القهوة تطيل العمر بمقدار سنتين، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بمعظم الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.



وقال الباحثون إن القهوة تحتوي على مواد لها تأثيرات مضادة للالتهابات، في حين يعمل البعض الآخر كمضادات للأكسدة، الأمر الذي يكافح المرض والشيخوخة.



ووجد الفريق أن القهوة تحتوي على مستويات عالية من أحماض الكلوروغينيك المسؤولة عن حماية الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض السكري من النوع 2 والحالات المرتبطة بالالتهابات.



كما أن حمض الكلوروغينيك يخفف من حدة الشعور بالقلق والتوتر، وتم اقتراحه كعلاج لاضطراب ما بعد الصدمة.