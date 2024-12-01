الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض

صحة وتغذية
2024-12-01 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض

دراسة جديدة تكشف مفاجأة: مشروب صباحي قادر على مكافحة الشيخوخة والأمراض

اكتشف باحثو جامعة كويمبرا في البرتغال أن شرب القهوة بانتظام قد يطيل العمر بما يقرب من عامين، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني
وفي التفاصيل، قال العلماء أن القهوة تساهم في انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، الجهاز التنفسي، السكتة الدماغية، بعض أنواع السرطان، السكري، الخرف والاكتئاب الشديد.

وأضاف الباحثون أن القهوة قد يكون لها تأثيرات صحية عدة، بما في ذلك مساعدة الأشخاص للتغلب على الإجهاد والتعب.

وفي هذا السياق، أظهرت نتائج التحليل أن القهوة تطيل العمر بمقدار سنتين، فضلاً عن انخفاض خطر الإصابة بمعظم الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

وقال الباحثون إن القهوة تحتوي على مواد لها تأثيرات مضادة للالتهابات، في حين يعمل البعض الآخر كمضادات للأكسدة، الأمر الذي يكافح المرض والشيخوخة.

ووجد الفريق أن القهوة تحتوي على مستويات عالية من أحماض الكلوروغينيك المسؤولة عن حماية الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض السكري من النوع 2 والحالات المرتبطة بالالتهابات.

كما أن حمض الكلوروغينيك يخفف من حدة الشعور بالقلق والتوتر، وتم اقتراحه كعلاج لاضطراب ما بعد الصدمة.
 
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

جديدة

مفاجأة:

مشروب

صباحي

مكافحة

الشيخوخة

والأمراض

LBCI التالي
في يومه العالمي... إليكم 5 حقائق مثيرة حول فيروس "الإيدز"
في اليوم العالمي للإيدز... تعرفوا إلى صاحب المبادرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-09-26

دراسة جديدة تكشف مفاجأة: متى يبدأ الشعر الأبيض بالظهور لدى النساء؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-10-03

عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بسرطان الثدي... دراسة جديدة تكشف: هذه هي المواد الكيميائية الأكثر خطورة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-12

دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-11

علاج قد يحقق نتائج واعدة في مكافحة بدانة الأطفال... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:37

احذروا استخدام الهاتف أثناء تناول العشاء... هذا ما شرحه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
04:00

في يومه العالمي... إليكم 5 حقائق مثيرة حول فيروس "الإيدز"

LBCI
صحة وتغذية
02:00

في اليوم العالمي للإيدز... تعرفوا إلى صاحب المبادرة

LBCI
صحة وتغذية
2024-11-30

تقرير عن "اليونيسف": 70 في المئة من الفتيات بسنّ المراهقة مصابات بالإيدز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-29

نعيم قاسم: سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية وإن شاء الله يكون في الموعد المحدد في 9 كانون الثاني وسنتعاون مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد المستقل في اطار اتفاق الطائف

LBCI
اسرار
2024-11-29

أسرار الصحف المحلية 30-11-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

الجنوب لا يزال يلملم ما خلفه الدمار الإسرائيلي... وهذا المشهد من صور

LBCI
آخر الأخبار
13:15

مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: نشجع على الاسس الديمقراطية في لبنان واعادة بناء البلد واحترام الدستور واعادة احياء المؤسسات الدستورية وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حقيقة وجود مؤشرات لعملية تبادل الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

تداعيات هجمات التنظيمات المسلحة في سوريا تصل أصداؤها الى الداخل الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

ادارة الرياضي بيروت تكرم مسيرة نجمها الراحل في كرة السلة محمد بكري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

تأثير التطورات في سوريا على الملف التركي- السوري...ودور أميركا في ما يجري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

اسرائيل تقطع المياه عن عشرات آلاف السكان في صور ومحيطها وعملية الصيانة ستستغرق أيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

عملية المعارضة السورية المفاجئة وهدفها تجاه ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

المعارك مستمرة لليوم الخامس في شمال غربي سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

اسرائيل تواصل خروقاتها والجيش اللبناني يقفل مداخل قرى قضاء مرجعيون الامامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

قضية الرهائن تأخذ حيزاً واسعا من الاهتمام في الولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:35

الجيش الإسرائيليّ يعلن قتل مسلحين من “حزب الله” قرب كنيسة جنوبي لبنان

LBCI
حال الطقس
02:50

إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
02:57

مصادر أمنية تركية لرويترز: المسلحون الأكراد عملوا على تنفيذ خطة لإقامة ممر بين تل رفعت وشمال شرق سوريا,وقوات الجيش الوطني السوري قطعت الطريق الرابط بين الرقة وحلب

LBCI
أخبار لبنان
13:25

مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس للـLBCI: للعمل على موضوع الرئاسة في لبنان بدقة من دون تسرّع أو بشكل غير مدروس (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:55

ترامب: اخترت مسعد بولس مستشارًا رفيعًا للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط

LBCI
منوعات
06:55

تحية تقدير للإعلامية هدى شديد ورئيس مجلس إدارة الـ LBCI الشيخ بيار الضاهر... سامي كليب يوجّه لهما رسالة مؤثرة (فيديو)

LBCI
فنّ
12:32

بعد تعرّض سيارتها لرصاصة طائشة... عناق مليء بالدموع يجمع نادين الراسي بوالدتها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:53

فايننشال تايمز عن مسؤولين عراقيين توسطوا بمحادثات بين سوريا وتركيا: الأسد رفض التنازل بشدة في شأن قضية اللاجئين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More