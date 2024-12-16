هل يساعد المغنيسيوم على خفض ضغط الدم لدى البالغين؟

هل يساعد المغنيسيوم على خفض ضغط الدم لدى البالغين؟

أظهرت الأبحاث أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية في الجسم.

وفي سياق متصل، وجدت دراسة أخرى أن المغنيسيوم يقلل من ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ومقاومة الأنسولين وأمراض القلب.

ويساعد المغنيسيوم، بحسب الدراسة المذكورة سابقاً، في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، ووظائف العضلات والأعصاب في الجسم عن طريق تكوين البروتين والعظام والحمض النووي.



ويعمل المغنيسيوم أيضاً على زيادة كثافة العظام ويقلل في الوقت نفسه من خطر الإصابة بهشاشة العظام.



ومن جهة أخرى، نصح الاطباء بعدم تناول المغنيسيوم بكميات كبيرة لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال، والغثيان، وتشنجات البطن، وعدم انتظام ضربات القلب.