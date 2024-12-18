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مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
صحة وتغذية
2024-12-18 | 15:30
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مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
مكوّن غذائي فادر على خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم... ما هو؟
كشف الدكتور كيفن هوفمان لموقع "
ميرور
" البريطاني عن فوائد زيت الأفوكادو التي بإمكانها خفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم.
وفي التفاصيل، أوضح هوفمان أن زيت الأفوكادو يحتوي في المقام الأول على "الدهون الأحادية غير المشبعة"، والتي تساعد في خفض "الكوليسترول السيئ" في الدم.
وكان قد أشاد العديد من الخبراء الآخرين سابقًا بفوائد زيت الأفوكادو نظرا لاحتوائه على الأحماض الدهنية وكمية كبيرة من "الفيتوستيرول" التي تساهم إلى حد كبير في تحسّن الكوليسترول.
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الكوليسترول
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