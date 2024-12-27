دراسة تكشف: هذه الهواية تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر!

اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يقومون بتصفح مواقع التواصل الإجتماعي بشكل منتظم، هم أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر في وقت لاحق من حياتهم بأكثر من النصف.وفي التفاصيل، يعتقد العلماء أن معالجة الكميات الهائلة من المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر الإنترنت يمكنها تحفيز أدمغة الناس، في حين أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد يساعد في مكافحة الشعور بالوحدة.وأوصى الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلى تناول كمية محدودة من الكحول لتقليل خطر الإصابة بالمرض.وأكد العلماء في سياق متّصل أن الأنشطة الأخرى مثل حل الألغاز والكلمات المتقاطعة بالإضافة إلى القيام بمهام محفزّة للدماغ، يمكنها المساعدة على الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر.وقام باحثون من جامعة تشجيانغ في هانغتشو بالصين، بتتبع أكثر من 12 ألف شخص لا يعانون من الخرف وتبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر في عام 2011.وأظهرت النتائج إصابة 2.2 في المئة فقط من مستخدمي الإنترنت بالخرف مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون الإنترنت بشكل مكّثف ومنتظم.ودعمت النتائج المذكورة سابقاً نتائج دراسة أسترالية وجدت أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين يتصفحون شبكة الإنترنت بانتظام هم أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 50 في المئة تقريبًا.