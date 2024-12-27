حيلة بسيطة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب... اعتمدوها الآن!

كشف خبير النظام الغذائي البروفيسور تيم سبيكتور أن ترك الخضار جانباً لمدة 10 دقائق قبل طبخها يمكنه تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.وأوصى سبيكتور بترك البصل والثوم جانباً قبل وضعهما في المقلاة بهدف تعزيز المواد الكيميائية الموجودة فيهما والتي يمكنها تقليل مستوى الكوليسترول وتثبيت مستوى السكر في الدم.وقال سبيكتور إن الطهي يدمر الإنزيم الموجود في الخضراوات والذي يسمى ميروسيناز الذي يشتق منه السلفورافان، وهو مادة كيميائية تحّسن السيطرة على مستوى السكر والكوليسترول في الدم.ونصح سبيكتور بطهي الطماطم مع زيت الزيتون البكر لاستخراج المزيد من العناصر الغذائية منها، بالإضافة إلى استبدال مكعبات المرق فائقة المعالجة بمعجون الميسو المصنوع من فول الصويا المخمر.وأشار سبيكتور إلى فوائد استخدام الخل في الصلصة المخصصة للسلطة، قائلاً إن "الحموضة الموجودة فيها تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الجوع".