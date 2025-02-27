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فاكهة قادرة على تعزيز صحة الأمعاء والكبد ومحاربة السرطان... ما هي؟
صحة وتغذية
2025-02-27 | 12:00
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فاكهة قادرة على تعزيز صحة الأمعاء والكبد ومحاربة السرطان... ما هي؟
تحدث الدكتور جوزيف سلهب عن فوائد تناول التمر يوميا كونه يتمتع بفوائد صحية متنوعة، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، يحافظ التمر على صحة الأمعاء والكبد، يساعد في الحفاظ على نسبة متوازنة من السكر في الدم، يحد من الشعور بالانتفاخ ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.
وتتم زراعة التمر في العديد من المناطق الاستوائية في العالم، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المهمة ويتمتع بمجموعة متنوعة من الفوائد والاستخدامات.
كما أن الأشخاص الذين يتناولون التمر يوميا هم أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون بسبب احتوائه على البوليفينول الذي يساعد البكتيريا الجيدة على مكافحة المرض.
وبما أنه يحتوي على البوليفينول ومضادات الأكسدة، تناول التمر يجعل الأشخاص أقل عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني.
ونصح الدكتور سلهب الأشخاص بتناول التمر وإضافة الجوز داخله كوجبة خفيفة وصحية.
وعلى الرغم من السعرات الحرارية التي يحتوي عليها، فإن التمر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف، والتي قد تكون مفيدة لمنع الإمساك.
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