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لهذا السبب... مُحبو السهر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

صحة وتغذية
2025-03-20 | 13:00
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لهذا السبب... مُحبو السهر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب
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لهذا السبب... مُحبو السهر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

أشارت دراسة بريطانية إلى أن مُحبي السهر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنةً بالأشخاص الذين يستيقظون وينامون باكرًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، سأل خبراء جامعة "سري" البريطانية 546 طالبًا جامعيًا عن أنماط نومهم ووجدوا خلال الاستبيان الطبي أن مُحبي الليل أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنةً بالآخرين.

وكشف تحليل النتائج أن مُحبي السهر يميلون إلى شرب المزيد من الكحول، كما أن جودة النوم لديهم ضعيفة.

وقال الباحثون إن هذه العوامل قد تُساهم في زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب لأن الأشخاص الذين يسهرون لديهم وقت أطول للتفكير والقلق بشأن حياتهم، مقارنةً بالذين ينامون باكرا.

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