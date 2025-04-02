طبيب يكشف: عدم تنظيف الأسنان ليلاً قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلة صحية خطيرة

كشف طبيب الأسنان، الدكتور سوراب سيثي أن عدم تنظيف الأسنان ليلاً قد يلحق ضرراً بالقلب.وقال سيثي: "تشير الدراسات البحثية إلى أن سوء نظافة الفم مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب"، مضيفاً أن البكتيريا الموجودة داخل الفم يمكن أن تدخل مجرى الدم وتسبب التهاباً قد يؤثر على القلب مع مرور الوقت.وتابع سيثي: "تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين ينظفون أسنانهم بانتظام، يميلون إلى التمتع بقلب أكثر صحة وأقل عرضة للإصابة بالأمراض".وحثّ سيثي الأشخاص على الاهتمام بصحة الفم والأسنان قبل النوم للحفاظ على صحة القلب.