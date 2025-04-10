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لهذا السبب... احذروا لمس الأذن بأظافر طويلة ومزيفة

صحة وتغذية
2025-04-10 | 06:55
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لهذا السبب... احذروا لمس الأذن بأظافر طويلة ومزيفة
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لهذا السبب... احذروا لمس الأذن بأظافر طويلة ومزيفة

حذرت اختصاصية السمع هانا سامويلز من أن لمس الأذن بأظافر طويلة ومصطنعة قد يُسبب عدوى بكتيرية خطيرة.

 

وقالت سامويلز: "قد تكون الأظافر الطويلة أو المزيفة المصنوعة من الأكريليك هي السبب الرئيسي لنقل البكتيريا، لأنها تُوفر مساحة أكبر لتراكم البكتيريا والفطريات".

 

وأضافت سامويلز: "يُمكن للأظافر الطويلة والحادة أن تُلحق الضرر بالأنسجة الرقيقة في قناة الأذن عن طريق إحداث خدوش صغيرة تسهل دخول البكتيريا".

 

ولفتت سامويلز إلى أن العدوى البكتيرية في الأذن تسبب تراكم الشمع في قناة الأذن، والذي يسبب بدوره فقدان السمع المؤقت والطنين.

 

ونصحت سامويلز الأشخاص الذين يعانون من تهيج الأذن  بغسل الجزء الخارجي من الأذن بالصابون والماء الدافئ ومسح المنطقة بقطعة قماش مبللة بهدف تنظيف الأذن وتليين الشمع.

 

المصدر

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