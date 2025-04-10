طبيبة تحذر: "عادة ليلية شائعة قد تدمّر صحتك النفسية والجسدية!" (فيديو)

كشفت الطبيبة الكندية المتخصصة في الطب الطبيعي، جانين بورينغ، عن عادة ليلية شائعة قد تكون سببًا في تدهور الصحة الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن الكثيرين يمارسونها دون إدراك لعواقبها الخطيرة.

وفي مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، حيث يتابعها أكثر من 1.1 مليون شخص، أوضحت د. بورينغ أن السهر لما بعد الساعة 11 مساءً قد يكون له تأثيرات "شديدة" على الصحة العامة.

وكتبت في وصف الفيديو: "هل تسهر بعد الحادية عشرة مساءً؟ قد تتفاجأ بأن هذه العادة قد تكون السبب في تدمير حياتك".

وأوضحت الطبيبة، التي تملك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجالها، أن النوم بعد الساعة 11 مساءً يمنع الجسم من إفراز هرمون الميلاتونين بشكل طبيعي وسليم من الغدة الصنوبرية.

وأضافت: "الميلاتونين هو هرمون النوم، ويُعرف أيضاً بهرمون الظلام، وأفضل طريقة لمساعدة الجسم على إنتاجه هي التعرّض للضوء الطبيعي صباحًا، ثم التواجد في الظلام التام بعد غروب الشمس لضبط ساعة الجسم البيولوجية".

وأكدت أن تهيئة البيئة المحيطة لتكون مظلمة بعد المغيب تُساعد في تنظيم إيقاع النوم الطبيعي وتحسين جودة النوم.

كما حذّرت د. بورينغ من الاعتماد على مكملات الميلاتونين الشائعة، قائلة: "لا يُنصح بتناول مكملات الميلاتونين لأن الجسم قادر على إنتاجه طبيعياً عند الالتزام بإيقاع يومي صحي ومتوازن".

وبحسب المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة، يُوصى البالغون بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم ليلاً، حيث أن النوم أقل من 7 ساعات قد يؤدي إلى مشاكل صحية، في حين أن النوم لأكثر من 9 ساعات قد يكون مفيدًا لبعض الفئات مثل الشباب، أو من يعانون من نقص نوم سابق، أو من يمرّون بفترة مرضية .