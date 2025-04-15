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دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!

صحة وتغذية
2025-04-15 | 03:16
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دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!
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دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!

أظهرت دراسة أن التصوير المقطعي المحوسب Ct Scan قد يُسبب إصابة واحدة من كل 20 حالة سرطان، مع تزايد خطر الإصابة لدى الأطفال الصغار.

وتستخدم فحوصات التصوير المقطعي المحوسب (CT) الأشعة السينية لإنشاء صور داخلية مفصلة للجسم.

وتُجري هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) حوالي خمسة ملايين فحص سنويًا لأسباب مثل تقييم الإصابات الداخلية بعد الحوادث، وتشخيص حالات مثل السرطان، والسكتة الدماغية، وكسور العظام، أو مراقبة فعالية العلاجات.

لكن بحثًا جديدًا من جامعة كاليفورنيا أشار إلى أن هذه الفحوصات قد تُسبب الإصابة بسرطان الرئة، والثدي، وأنواع أخرى من السرطان، وأن خطر الإصابة بها لدى الأطفال الرضع يبلغ عشرة أضعاف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويقول أطباء بارزون إن تأخير علاج السرطان أصبح "القاعدة القاتلة"، ولن تُجرى أي تحسينات من دون تغيير جذري.

ووجدت الدراسة الجديدة أنه من المتوقع إصابة ما يقرب من 103,000 شخص بالسرطان نتيجة 93 مليون فحص بالأشعة المقطعية أُجريت في عام 2023 في الولايات المتحدة، أي ما يزيد بنحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف عن التقديرات السابقة.

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