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صلة بين كوفيد-19 والكشف المتأخر عن سرطان القولون... هذا ما شرحه العلماء
صحة وتغذية
2025-04-15 | 12:05
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صلة بين كوفيد-19 والكشف المتأخر عن سرطان القولون... هذا ما شرحه العلماء
أشارت نتائج جديدة إلى أن عددًا قياسيًا من الشباب يُشخَّصون بسرطان القولون في مراحله المتأخرة بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وقام فريق بقيادة باحثي جامعة بورتوريكو بتقييم تأثير إعصاري إيرما وماريا وقيود الإغلاق بسبب كوفيد-19 على تشخيص سرطان القولون في كافة الفئات العمرية.
وتعليقًا على النتائج، قال الدكتور توناتيو سواريز راموس إن النتائج أشارت إلى أن عدم امكانية الوصول إلى الرعاية الصحية خلال هذه الأحداث ربما تكون قد أخرت الكشف عن السرطان.
وفي الوقت نفسه، قال الدكتور ييسل باغان سانتانا إن النتائج ستساعد في تطوير "استراتيجيات أكثر مرونة وقابلية للتكيف لضمان استمرارية الرعاية الأساسية".
وأمل الفريق أن يساعد البحث الحكومات في المناطق الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة على المضي قدمًا في سياسات تُسهم في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية.
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