صلة بين كوفيد-19 والكشف المتأخر عن سرطان القولون... هذا ما شرحه العلماء

دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!

دراسة صادمة تكشف... الـ CT Scan تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهذه التفاصيل!

إضافة الملح للطعام يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق... هذا ما كشفته دراسة جديدة