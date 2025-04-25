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بإمكانها معالجة أمراض الدماغ... هذا ما قام به الخبراء بواسطة خلايا دماغية مبرمجة

صحة وتغذية
2025-04-25 | 13:00
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بإمكانها معالجة أمراض الدماغ... هذا ما قام به الخبراء بواسطة خلايا دماغية مبرمجة
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بإمكانها معالجة أمراض الدماغ... هذا ما قام به الخبراء بواسطة خلايا دماغية مبرمجة

في خطوة هي الأولى من نوعها، اكتشف باحثو جامعة كاليفورنيا كيفية إعادة برمجة الخلايا لمكافحة أمراض الدماغ مثل الزهايمر.

وفي التفاصيل، ابتكر الباحثون خلايا مناعية قادرة على تتبع تراكم السموم في الدماغ والتخلص منها، ما يُعيد الذاكرة ووظائف الدماغ لدى الفئران.

وحقق الباحثون ذلك بتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا مناعية تُسمى الخلايا الدبقية الصغيرة والتي استطاعت التخلص من السموم من دون إلحاق الضرر بالأنسجة السليمة، ما أدى إلى تقليل الالتهاب وتحسين أداء الدماغ لدى الفئران.

وقد يُمثل هذا العلاج بداية نهج جديد للأمراض العصبية مع علاجات محتملة لسرطان الدماغ والتصلب اللويحي وغيرها، حيث أثارت النتائج الأولية حماس العلماء.

وقال الفريق لموقع "ديلي ميل" البريطاني، إنه بحال نجح العلاج لدى البشر كما نجح لدى الفئران، فقد يُحدث ذلك ثورة في عالم الطب.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بما في ذلك إثبات سلامة العلاج على المدى الطويل ورسم مسار واضح له.

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