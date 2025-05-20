أطعمة شائعة تساهم في انتشار الإضطرابات العصبية... دراسة صادمة وهذه تفاصيلها!

ربطت دراسة جديدة بين الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs)، والتي تشمل الوجبات السريعة ورقائق البطاطس وغيرها من الأطعمة، وارتفاع معدلات الاضطرابات العصبية مثل الخرف والتوحد.ويعتقد الباحثون أن السبب الخفي قد يكون الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وهي جزيئات بلاستيكية صغيرة توجد الآن بمستويات مرتفعة داخل الأطعمة فائقة المعالجة وبشكل متزايد، في الدماغ البشري.وأظهرت الدراسة أن الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة، حيث يمكن أن يحدث التلوث أثناء معالجة وتعبئة الأطعمة، والتي غالبًا ما تكون في أغلفة وحاويات بلاستيكية.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذه الجسيمات يمكن أن تعبر حاجز الدم في الدماغ وتتراكم بكميات مثيرة للقلق.وخلص الباحثون إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة تضر بالأمعاء والدماغ لأنها تحتوي على المحليات الصناعية، مما يؤثر على طريقة تواصل خلايا الدماغ مع بعضها البعض ويعطل الهرمونات.ولفت الباحثون إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة في الأطعمة ترتبط بالاكتئاب والقلق، لأنها قد تضر بنمو الدماغ، وتحفز الالتهاب، وتعطل النوم والمزاج.