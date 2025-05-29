فرنسا تمنع التدخين في الأماكن الخارجية... وهذه غرامة المخالفين

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، كاثرين فوتران، أن فرنسا ستمنع التدخين في جميع الأماكن الخارجية التي يمكن أن يتردد عليها الأطفال، مثل الشواطئ والحدائق العامة ومواقف الحافلات، وذلك بدءًا من الأول من تموز المقبل.

وقالت فوتران في تصريح: "حيث يوجد أطفال، يجب أن يختفي التبغ. الأطفال لهم الحق في استنشاق هواء نقي".

وسيُفرض على المخالفين غرامة تصل إلى 114 يورو، وفق ما أوضحت الوزيرة، التي شددت أيضًا على أن التدخين سيُحظر في محيط المدارس، منعًا لتجمع الطلاب للتدخين أمام مؤسساتهم.

لا يشمل القرار الجديد شرفات المقاهي ولا السجائر الإلكترونية.

ويأتي هذا التشديد في إطار جهود الحكومة لمكافحة التدخين، الذي يُودي بحياة نحو 75 ألف شخص سنويًا في فرنسا نتيجة مضاعفات صحية.

ورغم الانتقادات من بعض الجهات، إلا أن استطلاعًا للرأي أظهر أن 60% من الفرنسيين يؤيدون حظر التدخين في الأماكن العامة، كما كشفت دراسة للمركز الفرنسي لرصد المخدرات والسلوكيات الإدمانية أن معدلات التدخين بين الشباب في انخفاض مستمر.