للتخلص من الشعور بالتعب طوال اليوم... اتبعوا هاتين العادتين

تحدث الدكتور ألكسندر أولموس عن عادتين مفيدتين للتخلص من الشعور بـ"التعب طوال اليوم".



ونصح الدكتور أولموس الأشخاص بالاستمتاع بحمام بالماء البارد لمدة دقيقتين لأن ذلك قد يكون كافيًا لإحداث فرق.



وفي عام ٢٠٢٣، وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين قضوا خمس دقائق في حمام بارد شعروا بمزيد من "النشاط واليقظة والانتباه" وأقل توترًا أو ضيقًا.



وشرح الدكتور أولموس أن الأشخاص سيلاحظون زيادة في مستوى الطاقة لديهم، وتحسنًا في الدورة الدموية وفي أجهزتهم المناعية.



كما نصح الدكتور أولموس الأشخاص بالتوقف عن تناول العشاء في وقت متأخر جدًا.