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في هذا البلد... السلطات تسمح لمختلف الأطباء بوصف الأدوية المعالجة للبدانة
صحة وتغذية
2025-06-20 | 15:42
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في هذا البلد... السلطات تسمح لمختلف الأطباء بوصف الأدوية المعالجة للبدانة
سيُسمح لأي طبيب في فرنسا اعتبارا من 23 حزيران بوصف الأدوية القائمة على هرمون "جي ال بي 1" المعالج للبدانة، ومنها ويغوفي (سيماغلوتايد)، ومونجارو (تيرزيباتايد)، وساكسندا (ليراغلوتايد)، على ما أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية للأدوية الجمعة.
وأوضحت الوكالة في بيان "يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الوصول العادل إلى هذه العلاجات، المتوافرة فقط بوصفة طبية". حتى الآن، كان يتعين على طبيب متخصص في الغدد الصماء والسكري والتغذية إصدار الوصفة الأولية لهذه الأدوية، ولكن يمكن لأي طبيب إصدار وصفات إضافية.
وكانت الوكالة الفرنسية للأدوية أعلنت في نهاية أيار أنها تدرس توسيع شروط وصف هذه الأدوية التي تساعد في خسارة الوزن من طريق محاكاة هرمون هضمي هو "جي ال بي 1".
ولاحظت الوكالة في بيانها أن "حصر الوصفات الطبية الأولية بالأطباء المتخصصين في الغدد الصماء والسكري والتغذية، قد أعاق وصول بعض المرضى إلى العلاج، نظرا إلى التأخير الكبير أحيانا في استشارة الطبيب المختص".
وأكّدت أنّ هذه الأدوية تُعدّ علاجات من الدرجة الثانية، مما يعني أنه ينبغي عدم وصفها إلا "في حالات فشل إدارة التغذية، وبالتزامن مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ونشاط بدني".
وأضافت "ينبغي عدم استخدام أدوية جي ال بي 1 المعالجة للبدانة لإنقاص الوزن التجميلي، أي لإنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين لا يعانون زيادة في الوزن أو بدانة والذين لا يعانون مشاكل صحية مرتبطة بالوزن الزائد"، لأن هذا الاستخدام غير المناسب قد يُعرّض المرضى "لآثار جانبية خطرة في بعض الأحيان".
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