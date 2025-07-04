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صلة بين تناول الأطعمة المصنعة والإصابة بأمراض مزمنة شائعة... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2025-07-04 | 15:30
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صلة بين تناول الأطعمة المصنعة والإصابة بأمراض مزمنة شائعة... إليكم هذه الدراسة!
أشارت دراسة تحليلية جديدة من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة إلى أن الأطعمة المصنعة غير آمنة للاستهلاك بشكل عام.
وحلّل الباحثون 77 دراسة مختلفة لقياس العلاقة بين تناول كميات معينة من هذه الأطعمة والإصابة بأمراض مزمنة شائعة.
وصرح ديميوز هايلي، الباحث الرئيسي في الدراسة والباحث في معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، لقناة فوكس نيوز ديجيتال: "يرتبط الاستهلاك المعتاد، حتى لكميات صغيرة، من اللحوم المصنعة والمشروبات السكرية والأحماض الدهنية المتحولة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب الإقفارية، وسرطان القولون والمستقيم".
وأضاف: "لا يوجد مستوى آمن للاستهلاك المعتاد لهذه المجموعات الغذائية، لذا لا ينبغي إدراجها في نظامنا الغذائي اليومي".
وبالنسبة للحوم المصنعة تحديدًا، خلص الباحثون إلى أن تناول ما لا يقل عن 0.6 إلى 57 غرامًا يوميًا يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 11 في المئة.
ووجدت الدراسة أن تناول ما بين 0.78 و55 غرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 7 في المئة.
وقام الباحثون أيضًا بتحليل تأثير المشروبات المحلاة بالسكر، ووجدوا أن تناول ما بين 1.5 و390 غرامًا يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 8 في المئة ومرض القلب الإقفاري بنسبة 2 في المئة.
وحلّل الباحثون أيضًا الأحماض الدهنية المتحولة مثل البسكويت، والكوكيز، والمخبوزات، والبيتزا المجمّدة، ومبيّض القهوة، ومنتجات العجين المبرّدة، والسمن النباتي، التي تبين أنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض القلب الإقفاري بنسبة 3 في المئة.
وأوصى الباحثون بالحد من استهلاك الأطعمة المصنّعة أو التوقف عنها تمامًا لتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة.
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