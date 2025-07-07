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طريقة استخدام السلالم قد تكشف عن الإصابة بمرض خطير... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-07-07 | 13:16
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طريقة استخدام السلالم قد تكشف عن الإصابة بمرض خطير... إليكم التفاصيل!
قد تكون طريقة استخدام الشخص للسلالم علامةً دالة على إصابته بالخرف، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قد تشير طريقة استخدام الأشخاص للسلالم إلى أن الأخير يعاني من تدهور إدراكي.
ويُلاحظ الخرف بشكل رئيسي لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وتغيرات في الشخصية، لكن آثاره لا تقتصر على الوظائف الإدراكية فحسب، بل قد تؤثر على الحركة البدنية أيضًا.
وفي هذا السياق، سلطت منظمة في اسكتلندا الضوء على صعوبة حركة عرضية محددة تُلاحظ أثناء استخدام السلالم، قائلة: "غالبًا ما يفترض الناس أن فقدان الذاكرة والخرف هما الشيء نفسه، ولكن هناك أعراض وعلامات رئيسية أخرى يجب الانتباه إليها".
لذلك، قد يواجه مرضى الخرف صعوبات في صعود السلالم، ويجدون صعوبة في رفع أقدامهم بشكل صحيح، ويصبحون أكثر عرضة للسقوط أو التعثر.
ويمكن أن يُسبب الخرف مشاكل في كيفية التحرك، وقد تصبح أمور مثل الانزلاق والتعثر والسقوط أكثر شيوعًا. وقد نلاحظ أن الشخص يجر قدميه أثناء المشي بدلًا من رفعها.
ويمكن للأشخاص تقليل خطر السقوط بممارسة تمارين القوة أو التوازن مرتين أسبوعيًا.
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