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للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي

صحة وتغذية
2025-07-22 | 06:18
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للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي
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للحفاظ على صحة جيدة... هذا ما عليكم فعله أثناء المشي

أشارت دراسة جديدة إلى أن إضافة 14 خطوة فقط في الدقيقة الواحدة أثناء المشي قد يُعزز صحة الأشخاص ويحميهم من الأمراض، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 
وفي التفاصيل، تابع باحثو جامعة شيكاغو مجموعة من الأشخاص في أواخر السبعينيات من عمرهم، حيث طُلب منهم القيام بجلسة مشي لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا.

وعلى مدار الدراسة التي استمرت أربعة أشهر، طُلب من نصفهم مواصلة المشي بوتيرة مريحة وهادئة خلال جلسات التمرين، أما البقية، فقد طُلب منهم المشي "بأسرع ما يُمكنهم بأمان".

وسار المشاركون في مجموعة "المشي السريع" 14 خطوة إضافية كل دقيقة في المتوسط بنهاية الدراسة.

وحققت مجموعة المشي السريع تحسنًا بنسبة 10% في مسافة المشي لمدة ست دقائق، ما أشار إلى تحسن في القدرة على التحمل وصحة القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور دانيال روبين إن زيادة 14 خطوة في الدقيقة أثناء المشي تحمي المسنين من أمراض عديدة.

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