ثورة طبية... اختبار جديد يمكنه التنبؤ بعمر القلب البيولوجي وهذه التفاصيل!

أشارت دراسة جديدة إلى أن قلوب معظم البالغين تشيخ أسرع من بقية الأعضاء في أجسامهم.

وفي التفاصيل، طوّر باحثون أميركيون اختبارًا مجانيًا جديدًا عبر الإنترنت يزعمون أنه قد يساعد في التنبؤ بالعمر البيولوجي للقلب.

وتُعيد الأداة الجديدة، المستندة إلى بيانات مقدمة من جمعية القلب الأميركية، صياغة الخطر كعمر، مما يُسهّل فهم مدى الضغط الذي يتعرض له القلب.

وتطلب الأداة من الأشخاص إدخال جنسهم وعمرهم ومستوى الكوليسترول الكلي لديهم بالإضافة إلى ضغط الدم لديهم والأدوية التي يتناولوها.

ووجد الباحثون في هذه الدراسة أن عمر قلب النساء البيولوجي أكبر بأربع سنوات من عمرهنّ الحقيقي، وأضافوا أن النتائج لدى الرجال كانت أكثر خطورة.

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