يتم تجاهلها بشكل روتيني... علامات تحذيرية قد تنذر بالإصابة بالتصلب اللويحي!

كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالتعب والقلق والألم قد يدّل على الإصابة بالتصلب المتعدد أو التصلب اللويحي (MS)، والتي قد تظهر قبل 15 عامًا من ظهور الأعراض الأكثر شيوعًا.

وتشمل الأعراض النموذجية لهذه الحالة المناعية الذاتية صعوبة المشي، ومشاكل في الرؤية، والتخدير، وتشنجات عضلية.

وبحثت الدراسة في السجلات الصحية للمرضى، وتتبعت زيارات الأطباء على مدار 25 عامًا قبل ظهور أعراض التصلب المتعدد.

ووجد الباحثون زيادة في عدد زيارات الطبيب العام قبل 15 عامًا من ظهور الأعراض العصبية بسبب الشعور بالتعب، والألم، والدوار، والقلق، والاكتئاب.

ولاحظ الباحثون أن زيارات أطباء الأعصاب وأطباء العيون بسبب عدم وضوح الرؤية أو ألم العين زادت قبل 8 إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى زيادة في زيارات أقسام الطوارئ والأشعة قبل 3 إلى 5 سنوات وزيادة في زيارات الأطباء المتخصصين، مثل أطباء الأعصاب، قبل عام.

ولفت الباحثون من جهة أخرى إلى أن الشعور بهذه الأعراض لا يعني حتماً الإصابة بهذه الحالة.

ويُعد التصلب اللويحي حالة مرضية تُغير مجرى الحياة وغير قابلة للشفاء، تُصيب الدماغ والحبل الشوكي، وتُسبب تشنجات عضلية مُنهكة وتُضعف عضلات الصدر في مراحلها المتقدمة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس والبلع.

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