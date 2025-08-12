للحفاظ على صحتكم وتحسين جودة النوم... تجنبوا تناول الطعام بعد هذا الوقت!

قالت الدكتورة بونام ديساي، طبيبة طوارئ سابقة ومتخصصة في الصحة الوقائية، إن تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل يُلحق الضرر بعملية الأيض، ويُعطل الهرمونات، ويُؤدي لارتفاع السكر في الدم صباحاً.وأوضحت ديساي: "عندما تتناول الطعام بعد الساعة 7 مساءً، قد تُحوّل السعرات الحرارية إلى دهون أسرع مما كنت تعتقد ويرجع ذلك إلى أن الميلاتونين، هرمون النوم، لا يتفاعل جيدًا مع الأنسولين، الهرمون الذي يُساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم".ويُجبر تناول الطعام في وقت متأخر عملية الأيض على العمل بشكل مفرط، مما يرفع معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ويؤثر على جودة النوم خاصةً لدى الرجال والنساء فوق سن الثلاثين.ويمكن أن يؤدي تضارب الميلاتونين والأنسولين أيضًا إلى الشعور بالجوع بعد الإستيقاظ، لأن قلة النوم ترفع هرمون الغريلين، وهو هرمون الجوع، بينما تُخفض هرمون الليبتين، هرمون الشبع.ونصحت ديساي بالتوقف عن تناول الطعام بعد الساعة 7 مساءً للمساعدة على خسارة الوزن والتخلص من الدهون بشكل فعّال وتحسين جودة النوم.