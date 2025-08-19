أخبار
صلة بين استخدام سماعات الأذن وانخفاض خطر الإصابة بالخرف... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2025-08-19
أشارت دراسة جديدة إلى أن سماعات الأذن قد تُخفّض خطر الإصابة بالخرف، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قام فريق من الباحثين في الولايات المتحدة بتحليل بيانات أكثر من ألفي مشاركًا على مدى 20 سنة لمعرفة كيف يُمكن أن يُساعد استخدام السماعات في الوقاية من الخرف.
ومن خلال تحليلهم، وجد الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من فقدان السمع والذين يرتدون السماعات كان لديهم خطرًا أقل للإصابة بالخرف بنسبة 61% مقارنةً بأولئك الذين لا يرتدونها.
