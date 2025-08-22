مشاكل صحية ناتجة عن عدم شرب كمية كافية من المياه... تعرفوا عليها!

حذّر علماء من أن عدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر وزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.



وفي التفاصيل، وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ليفربول جون موريس أن الأشخاص الذين لم يشربوا الكمية اللازمة من الماء كانت لديهم مستويات مرتفعة من هرمون التوتر الكورتيزول خلال المواقف العصيبة.



ويرتبط ارتفاع الكورتيزول المستمر بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، داء السكري من النوع الثاني، السمنة، الاكتئاب والقلق.



ومن المعروف أيضًا أن التوتر المزمن يُضعف جهاز المناعة، ما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.