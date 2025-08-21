أخبار
طريقة شرب القهوة الصباحية قد تعرّضكم لخطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل

صحة وتغذية
2025-08-21 | 05:57
طريقة شرب القهوة الصباحية قد تعرّضكم لخطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل
طريقة شرب القهوة الصباحية قد تعرّضكم لخطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل

أشارت دراسةٌ جديدة إلى أن تناول القهوة والمشروبات الساخنة يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ووجد باحثو المعهد الوطني للسرطان، أن الشخص الذي يشرب 8 أكواب أو أكثر يوميًا من الشاي أو القهوة الساخنة جدًا كان أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية المريئية، مقارنةً بمن لا يشرب المشروبات الساخنة.

واتضح أن تناول ما يصل إلى 4 أكواب من السوائل "الساخنة جدًا" يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية المريئية بمقدار 2.5%، أما تناول 6 إلى 8 أكواب يزيد الخطر بمقدار 4.8%.

وقال الباحثون إن نتائجهم، المنشورة في المجلة البريطانية للسرطان، استندت إلى أبحاث سابقة تشير إلى أن المشروبات الساخنة جدًا "قد تكون مسببة للسرطان".

ويُعتقد أن المشروبات الساخنة قد تُسبب تلفًا في الجسم عن طريق حرق الخلايا، ما قد يؤدي إلى التهاب يُلحق الضرر بالجينات ويزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

صحة وتغذية

القهوة

الصباحية

تعرّضكم

الإصابة

بالسرطان...

إليكم

التفاصيل

كوفيد-19 يزيد خطر الإصابة بأمراض عدة... هذا ما كشفته دراسة جديدة
LBCI السابق

