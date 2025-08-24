ثورة جديدة في عالم الطب... اكتشاف علمي يمهّد الطريق لعلاج متلازمة داون

نجح باحثون في حذف كروموسوم إضافي من خلايا مُنمّاة مخبريًا، وهو الأمر الذي قد يساعد على علاج متلازمة داون في المستقبل.

وتؤثر متلازمة داون، التي تحدث عندما يمتلك الشخص ثلاث نسخ من الكروموسوم 21 بدلًا من نسختين، على نمو الدماغ، وقد تُسبب إعاقة ذهنية، وصعوبات في التعلم، ومشاكل صحية أخرى.

واستخدم علماء من جامعة مي في اليابان تقنية كريسبر-كاس9، وهي أداة لتعديل الحمض النووي تُوصف غالبًا بـ"المقص الجزيئي"، لقطع الكروموسوم الزائد في الخلايا.

وتمكّن نظامهم من تمييز الكروموسوم المُكرر عن النسختين الأصليتين من الوالدين، مما يضمن احتفاظ الخلية بنسخة واحدة من كل والد بدلًا من نسختين متطابقتين.

وبدأت هذه الخلايا المُصحّحة تُظهر أنماطًا أكثر شيوعًا لنشاط الجينات والسلوك الخلوي، وخاصةً في المسارات المرتبطة بنمو الدماغ.

وفي حين لا يوجد علاج لهذا الاضطراب، يعتقد العلماء اليابانيون أن طريقتهم يُمكن أن تُمهّد الطريق لتطوير العلاج المناسب له.