أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بين رائحة الجسم والأمراض الخطيرة صلة وطيدة... هذا ما كشفه الخبراء!

صحة وتغذية
2025-08-24 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بين رائحة الجسم والأمراض الخطيرة صلة وطيدة... هذا ما كشفه الخبراء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بين رائحة الجسم والأمراض الخطيرة صلة وطيدة... هذا ما كشفه الخبراء!

قال الخبراء إن رائحة أجسام الأشخاص يمكنها الكشف عن إصابتهم بمشاكل صحية عديدة.

وصرّح الدكتور بروس كيمبال، خبير الروائح من مركز مونيل للحواس الكيميائية، لصحيفة ديلي ميل: "هناك مجموعة متنوعة من الأمراض التي لطالما عُرفت بتأثيرها على روائح الجسم".

رائحة البيرة الفاسدة

تُعدّ الرائحة النفاذة للبيرة الفاسدة علامةً شائعةً على الإصابة بالسل، ويعود ذلك إلى أن البكتيريا التي تُصيب الرئتين وتُسبب مرض السل تُنتج رائحةً نفاذةً.

ومع ذلك، تنبعث من جلد الشخص المصاب بالسل في بعض الحالات رائحة تُشبه رائحة "الكرتون المبلل" والمحلول الملحي.

رائحة السمك والبول

ترتبط رائحة السمك والبول  بالإصابة بمرض كلوي حاد، والذي يعيق قدرة الجسم على معالجة السموم.

وفي بعض الحالات النادرة، قد تكون الرائحة السمكية ناتجة أيضًا عن حالة "تريميثيل أمينوريا"، وهي حالة وراثية تجعل الجسم غير قادر على تحليل مركب كيميائي يُسمى تريميثيل أمين.

رائحة الفاكهة الناضجة 

تدّل رائحة الفاكهة الناضجة على انخفاض مستويات الأنسولين في الجسم بشكل حاد، والذي قد يكون علامة على الإصابة بمرض السكري من النوع الأول من دون تشخيص.

رائحة التعرق الشديد

يلاحظ العديد من الأشخاص أن رائحة أجسامهم أسوأ من المعتاد بعد يوم طويل ومتعب في العمل بسبب العرق الناتج عن التوتر.

ويتعرق البشر عادةً بغزارة عند شعورهم بالتوتر من خلال الغدد المفرزة التي تتركز في المناطق المشعرة مثل الإبطين، وتُنتج عرقًا غنيًا بالبروتينات والمواد الكيميائية الدهنية التي تُسمى الليبيدات التي تتكاثر لاحقاً وتعطي العرق رائحة كريهة.

رائحة الثوم أو التوابل

ترتبط رائحة الثوم أو التوابل عادةً بتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المتطايرة التي تؤثر بشكل مباشر على رائحة العرق، مثل البصل والثوم والتوابل.

وعند تناول الكثير من هذه الأطعمة، تبقى المواد الكيميائية التي تُعطي هذه الأطعمة نكهتها في الجسم وتُطرد في النهاية على شكل عرق وتتبخر عن الجلد.

رائحة المسك الدهني

تُعد رائحة المسك الدهني علامة على الإصابة بمرض باركنسون، وتلتصق عادةً في ملابس الأشخاص المصابين والأقمشة.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

رائحة

الجسم

والأمراض

الخطيرة

وطيدة...

الخبراء!

مشاكل صحية ناتجة عن عدم شرب كمية كافية من المياه... تعرفوا عليها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-08-19

لون أسنانكم قد يشير إلى إصابتكم بمشاكل صحية خطيرة... هذا ما كشفه أحد الخبراء!

LBCI
منوعات
2025-06-22

"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
صحة وتغذية
2025-06-27

صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-01

"رائحة أجساد النساء في فترة الإباضة تساعد الرجال على الإسترخاء"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-08-22

مشاكل صحية ناتجة عن عدم شرب كمية كافية من المياه... تعرفوا عليها!

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-22

تمارين رياضية تساعدكم على معالجة الأرق... هذا ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-22

أطعمة تمنحكم الشعور بالنعاس والتعب المستمر... هذا ما حدده العلماء

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-21

طريقة شرب القهوة الصباحية قد تعرّضكم لخطر الإصابة بالسرطان... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:10

الصين: تدابير الحماية التجارية الأميركية "المتفشية" تهدد العلاقات الزراعية

LBCI
صحة وتغذية
2025-08-19

لون أسنانكم قد يشير إلى إصابتكم بمشاكل صحية خطيرة... هذا ما كشفه أحد الخبراء!

LBCI
فنّ
05:00

نانسي عجرم تتألق بإطلالة زرقاء من توقيع إيلي صعب (صور)

LBCI
أمن وقضاء
07:20

فريق وزارة الزراعة يضبط جذوع أرز ولزاب مقطوعة في جرد الهرمل ويصادر حمولة "بيك أب"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:51

زيلينسكي: السلام في أوكرانيا يتحقق عبر ضمانات أمنية تمنع أي هجوم من أي دولة

LBCI
أخبار دولية
06:44

خامنئي: إيران لن تخضع للمطالب الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
05:10

الراعي: مسؤولية القيمين على الشأن العام كبيرة

LBCI
أخبار لبنان
05:05

عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والاتهامات والإدانات المتبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
09:58

"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين

LBCI
أخبار دولية
12:41

رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها

LBCI
حال الطقس
09:43

ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
14:22

انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات

LBCI
حال الطقس
04:08

طقس لبنان: أجواء حارة اليوم وانخفاض تدريجي في الحرارة اعتباراً من الإثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More