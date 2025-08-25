صلة بين النظام الغذائي الصحي وعلاج الإكتئاب... هذا ما كشفه الباحثون!

وجد باحثون أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على علاج الإكتئاب.

وقارن باحثون في معهد نيويورك للتكنولوجيا الأنظمة الغذائية لـ 22 ألف شخص في الولايات المتحدة وكوريا، من بينهم 1,100 شخص مصاب بالاكتئاب.

وكان المشاركون يتناولون حوالي 2.6 غرام من البوتاسيوم يوميًا، أي ما يعادل تقريبًا الكمية الموجودة في سبع موزات، أو ثلاث حبات أفوكادو، أو 13 حبة طماطم متوسطة الحجم.

ولكن الأشخاص الذين استهلكوا كميات أقل من البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي للناقلات العصبية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأشار الفريق إلى أن تناول البوتاسيوم ساعد على تعزيز مستويات النواقل العصبية المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي تُصنع جزئيًا من البوتاسيوم، مما يُحسّن المزاج.

وفي كوريا، وُجد أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الصوديوم والفوسفور كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، على الرغم من أن الباحثين رجّحوا أن يكون السبب هو استهلاك الكوريين لكمية أكبر من الملح في بداية الدراسة مقارنةً بالولايات المتحدة.

وأضاف الباحثون أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، ولم تُثبت بشكل قاطع أن تناول كميات أقل من البوتاسيوم يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول كميات كافية من البوتاسيوم قد يخفض ضغط الدم والالتهابات، مما قد يساعد أيضًا على تحسين المزاج.

