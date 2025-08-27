عالم نفس يكشف معلومات صادمة: هكذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسبب الذهان لدى البشر

ادعى عالم نفس أن الذكاء الاصطناعي يُسبب "الذهان" لدى الناس، مُحذرًا من أن منصات مثل ChatGPT يُمكن أن تُفاقم نقاط الضعف الموجودة.

وكشف الدكتور كيث ساكاتا أنه رأى 12 شخصًا في الأشهر الثمانية الماضية يُنقلون إلى المستشفى "بعد فقدانهم الاتصال بالواقع بسبب الذكاء الاصطناعي".

وصرّح لشبكة TBPN: "الذكاء الاصطناعي لا يُسبب الذهان بحد ذاته، ولكنه يُمكن أن يُعزز نقاط الضعف. يزدهر الذهان حقًا عندما يتوقف الواقع عن مُقاومته، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يُخفف من حدة هذا الحاجز لدى بعض الناس".

وتابع: "على سبيل المثال، يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُسرّع أو يُفاقم من حدّة المشكلات الكامنة".

وأوضح ساكاتا أن الدماغ يعمل بالتنبؤ بسيناريوهات معينة، والتي ستُواجه باختبار واقعي، ثم يُحدّث الاعتقاد، مضيفاً أن البرامج مثل ChatGPT تتنبأ بالكلمة التالية بناءً على الكلمة الأخيرة، ويمكنها "تضخيم الوهم".

ولفت ساكاتا إلى أن جميع مرضاه الذين عانوا من "ذهان الذكاء الاصطناعي" عانوا أيضًا من عوامل أخرى مثل تعاطي المخدرات، وقلة النوم، ونوبات المزاج، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي كان المحفز، وليس المسدس. أي أنه لا يوجد انفصام شخصية ناتج عن الذكاء الاصطناعي".

